Brandweerman (38) redt eigen kinderen uit brandende woning: "Gefocust op mijn job"

Lieven Samyn

15u30

0

Lieven Samyn

Brandweerman Bjorn Deleu (38) uit Bissegem (Kortrijk) is nog meer dan vroeger de held voor zijn echtgenote Jutta en hun drie kinderen Maren (8), Linde (6) en Tiemen (4). Hij slaagde er donderdagavond na een verontrustend telefoontje van zijn vrouw in snel een brand in hun woning te blussen én de kinderen uit de rook op hun slaapkamer te halen. "Ik probeerde te focussen op mijn job als brandweerman", getuigt Bjorn.