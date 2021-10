Brandstofvoorraden in Britse tankstations weer op peil

Lijst met zwarte verkeers­pun­ten blijkt alweer langer

8:26 Het aantal zwarte verkeerspunten in Vlaanderen is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen vandaag over bericht. Sinds 2018 hanteert Vlaanderen een 'dynamische lijst' met zwarte punten, die jaarlijks wordt aangepast op basis van ongevallencijfers. Voor 2021 telt de lijst 302 punten. Vorig jaar waren er 287. Aan 133 daarvan werden aanpassingen doorgevoerd. Maar aangezien er 101 nieuwe punten bijkwamen, blijft de lijst dus lang.