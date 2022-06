Brandjes, diefstal en talloze akkefietjes: het turbulente leven van Donny M.

TV Dany Verstrae­ten blikt terug op spraakma­ken­de ‘Zillion’-reportage: “Nu nog rode oortjes van die pornoshows”

Het is nooit te laat voor iets nieuws en dus presenteert Dany Verstraeten (66) na 33 jaar ervaring als nieuwsanker zijn eerste online reeks. “Toch bijzonder dat mijn grijze haren nog een jong publiek vinden”, zegt het anker, dat terugblikt op de meest spraakmakende reportages uit dertig jaar ‘Telefacts’. Hij trapt zijn nieuwe project op gang met een uitzending over de legendarische ‘Zundays in Zillion’, toen illegale pornoshows op de dansvloer normaal waren.

7:08