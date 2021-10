Brand op containerschip met gevaarlijk materiaal voor Canadese kust: giftige stoffen in het zeewater

Op een containerschip voor de westkust van Canada is brand uitgebroken. Door de brand komen giftige stoffen in het zeewater terecht. De Canadese en Amerikaanse kustwacht volgen de situatie op de voet.

De kustwacht heeft met twee schepen 16 opvarenden van boord gehaald nabij Victoria, een kuststad in British Columbia, nabij Vancouver en Seattle. Zaterdagochtend lokale tijd was brand uitgebroken in tien containers, meldt de reddingsdienst via Twitter. De kustwacht heeft een commandopost ingericht om de situatie te bestieren.

Hulpverleners blussen nu de vlammen en proberen containers te bergen die vrijdag van boord geslagen waren tijdens een storm. Rond het schip is een veiligheidszone ingesteld. “Momenteel is er geen veiligheidsrisico voor de mensen aan wal, maar we blijven de situatie opvolgen”, aldus de kustwacht.

Slecht weer

De ZIM Kingston was vrijdag in slecht weer terechtgekomen, waarbij 35 tot 40 containers in zee waren gevallen, zo meldden Canadese media zaterdagavond. De nieuwswebsite Global News meldt bijvoorbeeld dat het vuur volgens de kustwacht uitgebroken is in twee containers die gevuld zijn met gevaarlijke stoffen. Het schip transporteerde meer dan 52 ton aan chemische producten, zei de kustwacht aan Radio Canada.

Het schip vaart onder Maltese vlag en ligt voor anker vlakbij de ingang van de Straat van Juan de Fuca, een zeestraat die van de Grote Oceaan naar het Canadese Vancouver en het Amerikaanse Seattle leidt.

Eerder dit jaar moest een enorme brand aan boord van een vrachtschip met onder meer chemicaliën voor de kust van Sri Lanka geblust worden via een internationale operatie. De ‘MV X-Press Pearl’ stond liefst 13 dagen lang in brand en verloor een groot deel van zijn lading. De milieuschade was groot.

