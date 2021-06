Brand legt vleesverwerkingsbedrijf volledig in de as bij Gentse haven: “Stukjes verbrand isolatiemateriaal tot in Oostakker en Gent”

DesteldonkIn de nacht van zaterdag op zondag is bij Hilton Foods in Desteldonk omstreeks 3.30 uur een brand ontstaan. Hoewel de brandweer snel ter plaatse kwam, brandde het bedrijf volledig uit. Er is geen melding van slachtoffers, wel van stevige geurhinder tot in Gent.

De brand ontstond afgelopen nacht in de Skaldenstraat. "We kregen in de loop van de nacht een 25-tal meldingen binnen van geurhinder", zegt Alisa Coessens van de Gentse brandweer. “Aanvankelijk dachten we dat het om een affakeling bij staalproducent ArcelorMittal ging, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een brand bij het vleesverwerkingsbedrijf Hilton Foods in de Skaldenstraat.” In totaal draafden er 18 brandweerwagens op.

Het bedrijf brandde volledig uit en in de omliggende gemeenten zoals Oostakker en Desteldonk, maar zelfs tot in Gent, hangt er een indringende geur. In het bedrijf waren heel wat koelcellen en isolatiemateriaal aanwezig. Die veroorzaakten een zwarte wolk. “Vandaar dat we vragen om ramen en deuren gesloten te houden", klinkt het nog.

Vanuit Oostakker en Gent kwamen intussen al meldingen van stukjes verbrand isolatiemateriaal. “We raden aan om die stukjes bij elkaar te vegen en in een emmer koud water te leggen. Erna kan het afval in de vuilnisbak. Zo voorkomen we dat smeulende stukjes rechtstreeks in de vuilnisbak belanden.”

Volledig scherm Brand bij Hilton Foods in Gentse haven. © Twitter/@bzcentrum

Volledig scherm De brand brak uit bij een vleesverwerkend bedrijf in de Skaldenstraat in Gent. © Google