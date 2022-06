Vlaams landbouwplan oogst vooral stevige kritiek bij Europa: “Stond in de sterren geschreven”

Het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt hervormd. De steun aan boeren en aan het platteland blijft bestaan, maar er komt meer aandacht voor een duurzame landbouw met respect voor milieu en klimaat. Alle lidstaten, en in België de bevoegde regio’s, moesten tegen eind vorig jaar een strategisch plan indienen waarin ze uiteenzetten hoe ze dat zouden realiseren.

Maar het Vlaamse plan blijkt niet alleen te laat te zijn ingediend, het stoot ook op stevige kritiek van de Europese Commissie. In een brief met opmerkingen aan de Vlaamse regering twijfelt de Commissie er ernstig aan of de Vlaamse voornemens wel voldoende bijdragen aan een sterkere milieubescherming, betere biodiversiteit en meer klimaatactie.

Honderden miljoenen steun

De conclusie is volgens de kranten duidelijk: er is een significante bijsturing nodig van de plannen om die in overeenstemming te brengen met de Europese regels. Een door Europa goedgekeurd strategisch plan is nochtans nodig om de inkomsten uit het Europese landbouwbeleid te krijgen. Het gaat om 229 miljoen euro per jaar aan inkomenssteun voor landbouwers en 43 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling.

Vlaanderen krijgt nu de tijd om bij te sturen. Tegen eind dit jaar moet er hoe dan ook een definitief plan voorliggen, aangezien het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid in 2023 in werking treedt.

Quote Dat Europa het plan afkeurt, stond in de sterren geschreven. Mieke Schauvliege (Groen)

Geen verrassing

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege is niet verrast. “De Vlaamse regering heeft haar ontwerpplan bij Europa ingediend nog voor het openbaar onderzoek over het plan was afgerond. Ze heeft dus zelfs de moeite niet genomen om de opmerkingen van het onderzoek te verwerken. Dat Europa het plan nu afkeurt, stond in de sterren geschreven”, zegt Schauvliege.

“Terwijl Europa de lidstaten opdraagt om te streven naar 10 procent natuur in landbouw, om onze biodiversiteit te versterken en te beschermen, diende Vlaanderen een plan in voor 4 procent. Met bepaalde voorwaarden vindt de regering-Jambon zelfs 3 procent voldoende, dat is onbegrijpelijk”, hekelt Schauvliege nog. Het Groen-parlementslid diende eerder in het parlement over de kwestie al twee vragen in bij de bevoegde ministers Jo Brouns (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA), die volgende week in de commissies beantwoord zullen worden.

