Spaansa Ana (24) vrijgelaten uit Iran: "We wilden het niet publiek aankondigen voor haar vliegtuig Iran verliet"

“Hij moest reageren. Voor zijn eigen leven”: goede vriend van uitbater H.Y. (48) reageert op dodelijke schermutse­ling met inbreker

“Hij kreeg een klap tegen het hoofd van een indringer die iets glimmends bij zich had. Vermoedelijk heeft hij dan zelf ‘iets’ genomen aan de slagersafdeling om zich te beschermen.” Aan het woord is een goede vriend van H.Y. (48), de uitbater van de supermarkt in Houthalen die vrijdagnacht een inbreker doodde tijdens een schermutseling en intussen ook aangehouden is op verdenking van doodslag. “Om zich te beschermen”, herhaalt de vriend met nadruk tegenover de redactie van HLN. Opvallend: bij de feiten was nog een derde persoon, een vrouw, aanwezig.