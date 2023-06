PORTRET. Duiktocht naar gezonken Titanic is niet eens extreemste avontuur van miljardair Hamish Harding: “Als het misgaat, kom je niet meer terug”

EU-lidstaten akkoord met omstreden natuurher­stel­wet, België onthoudt zich bij stemming “onder druk van CD&V en Open Vld”

De Europese milieuministers zijn het dinsdag in Luxemburg eens geraakt over de natuurherstelwet en de standpunten die ze willen verdedigen in de onderhandelingen met het Europees Parlement. België had vooraf geen standpunt bepaald omdat Vlaanderen geen eensgezind standpunt had. N-VA was voor, maar Open Vld en CD&V bleven zich tegen de wet verzetten.