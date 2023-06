Nederland belooft orders aan België nadat koop fregatten duurder uitvalt, maar Filip kan niet aan boord van Nederlands schip

Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) en haar Nederlandse collega Kajsa Ollongren ondertekenden de afspraken tijdens het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan ons land. Ze deden dat aan boord van het Nederlandse fregat De Ruyter. Die oorlogsbodem ligt voor de gelegenheid in de haven van Antwerpen, naast het Belgische fregat Louise-Marie om de intensieve samenwerking tussen de zeestrijdkrachten van de twee landen te markeren.

De beide landen leggen elk ongeveer twee miljard euro neer om hun marine met twee zogeheten ASW-fregatten (Anti-Submarine Warfare) te versterken. Dat is flink meer dan waarop België rekende. In 2018 was de prijs nog geraamd op 1,2 miljard euro. Om dat recht te trekken, bestelt Nederland voor 355 miljoen euro bij het Belgische bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijf Damen bouwt de fregatten.

Filip mag Nederlands fregat niet op

Filip en Willem-Alexander konden echter niet samen deelnemen aan de ondertekeningsceremonie op De Ruyter, dat meldt de Nederlandse krant ‘Algemeen Dagblad’ In tegenstelling tot zijn Nederlandse collega is Filip namelijk opperbevelhebber van al onze strijdkrachten, dus ook de marine. En aangezien het Nederlandse schip zich nu in Belgische wateren bevindt, zou Filip bij betreden het commando over het fregat moeten overnemen.

KIJK. De Nederlandse koningin Máxima nam haar Belgische collega-koningin Mathilde mee De Ruyter op en Willem-Alexander vergezelde Filip op het Belgische fregat de Louise-Marie

De oplossing: de Nederlandse koningin Máxima nam haar Belgische collega-koningin Mathilde mee De Ruyter op en Willem-Alexander vergezelde Filip op het Belgische fregat de Louise-Marie.

Nauwe samenwerking

De Nederlandse en Belgische marines werken namelijk heel nauw samen. België neemt het voortouw bij de aankoop van twaalf mijnenjagers, Nederland doet dat bij de vervanging van de vier M-fregatten van beide landen. Die zijn in de jaren 1990 in dienst genomen. België kocht in december 2005 twee vaartuigen van Nederland, de Leopold 1 en de Louise-Marie, voor 230 miljoen euro.

De nieuwe fregatten zijn gespecialiseerd in het bevechten van onderzeeërs, maar kunnen ook vijandelijke schepen en tegenstand vanuit de lucht aan. Ze moeten over een jaar of zeven klaar zijn en veertig jaar meekunnen.

KIJK. Op dek van Belgisch fregat Louise-Marie