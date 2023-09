Grondwater moet worden gecontroleerd op aanwezigheid PFAS, betoogt Europees Parlement

“Asbestda­ken gaan verweren waardoor schadelij­ke vezels vrijkomen”: moeten ze in Vlaanderen versneld ontmanteld worden?

In 2019 werd de oppervlakte aan asbestdaken - en gevels in Vlaanderen geschat op 86 miljoen vierkante meter (ongeveer 17.200 voetbalvelden). Tot 30% zou al zijn afgebouwd, maar tegen wanneer moet de rest verwijderd zijn? De Nederlandse milieuraad roept op om ze versneld te ontmantelen omdat studies hebben aangetoond dat na tientallen jaren het asbestcement in daken begint te verweren. Hierdoor kunnen asbestvezels loslaten, wat een gevaar is voor de gezondheid. Hoe zit dat in Vlaanderen? Mag je zelf asbest verwijderen, wat kost dat en tegen wanneer is Vlaanderen asbestvrij?