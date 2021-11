De wereld redden is vermoeiend: slaapexpert geeft duttende wereldleiders tips om dipje te vermijden

Zijn imago van ‘Sleepy Joe’ heeft het natuurlijk geen goed gedaan. De Amerikaanse media noemden het een afgang, hoe hun president maandag tussen alle wereldleiders begon te knikkebollen. Dutten is in de politiek immers een teken van zwakte, desinteresse, gebrek aan discipline... Om 11u was Biden in Edinburgh geland, even later gaf hij zijn toespraak en rond 15u werden de oogleden zwaar. “Typisch”, weet slaapexpert Johan Verbraecken van UZA. “De adrenalinepiek van zijn eigen speech was voorbij. De vertering van de lunch vraagt energie. Koffie (de president had een bekertje voor zich, red.) werkt op dat uur niet meer, omdat de receptoren voor cafeïne allicht al verzadigd waren. En dan is er de leeftijd... Vanaf 55 jaar zien we de kwaliteit van de slaap afnemen, ‘s nachts ligt men wakker. Biden is 78 en dan heeft 1 op 3 mensen problemen. Dat voelen ze overdag.”