COLUMN. Bij de Vlaming leeft voortaan het gevoel dat er op elk moment iemand door de tuin kan spoken

Een bal die tot bij de buren vliegt? Vroeger werd dat simpel opgelost. Als de elastiek van onze jokari weer eens had gelost en het balletje aan de einder was verdwenen, gingen wij bellen bij de buurman. Was die niet thuis, dan gingen we klagen bij onze moeders, die daar allemaal geen tijd voor hadden en zeiden dat we dan maar een strip moesten lezen. Geduld was toen iets heel normaals.