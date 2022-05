Brusselse fietser aangesproken door agent omdat hij zijn fiets had vastgebonden aan een paal: wat zegt onze wegcode?

Een fietser in Brussel werd onlangs door een agent aangesproken toen hij zijn fiets losmaakte van een paal. De agent vertelde hem dat het verboden is om je fiets aan een paal vast te maken en je als fietser verplicht bent je fiets te parkeren in een fietsenstalling. Ook zou de fietser het risico lopen twee boetes te krijgen: een voor het parkeren op een plek die daarvoor niet bedoeld is en een tweede voor het beschadigen van straatmeubilair. Beide overtredingen zouden hem een boete van elk €76 kunnen opleveren, boetes die hij gelukkig nooit kreeg.

“Ten eerste, er is geen artikel dat de plaats definieert waar een fietser zijn fiets moet bevestigen”, zegt Benoît Godart, de woordvoerder van Vias, het instituut voor verkeersveiligheid aan RTBF. “Wel is het zo dat je voetgangers niet mag hinderen of hun verplaatsing gevaarlijk mag maken. Dit betekent dat als je je fiets midden op het voetpad parkeert, je in overtreding bent omdat je dan een risico vormt. In dit specifieke geval is er sprake van een tweedegraads misdrijf. Een politieagent zou je dan een boete van 116 euro kunnen opleggen.”

Ook kan een fiets niet geparkeerd worden op de rijbaan, om het doorgaand verkeer niet te verstoren.

Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene weerlegt de opmerking van de politieagent ook. “Het is niet verboden om je fiets aan een paal te parkeren. Alles wat we vragen is om de rijweg vrij te houden en een fietsenstalling te gebruiken als er een is, maar dat is niet altijd realistisch. Zo simpel is het,” vertelt ze RTBF.

Zolang je geparkeerde fietser geen andere weggebruikers hindert, hoef je je dus geen zorgen te maken om een boete.