INTERVIEW. Georges-Louis Bouchez over zijn strijd voor een neutrale overheid: “Over een blanke man met een groot kruis had ik mij even druk gemaakt”

“Hebt u nog even? Hij is nog aan de lijn met enkele burgemeesters die getroffen zijn door de overstromingen.” Het is donderdagnamiddag. Ook in Brussel valt het water met bakken uit de hemel. Hier en daar is een tunnel dicht, maar dat alles is niets in vergelijking met de ellende die Luik op dat moment teistert. Zonder echte bevoegdheden - zelf is hij naast MR-voorzitter alleen gemeenteraadslid in Mons en senator - probeert Georges-Louis Bouchez zich vanop zijn Brusselse hoofdkwartier toch nuttig te maken, al was het maar door de ministers op de hoogte te brengen van wat zijn burgemeesters vragen. “Dat lijkt mij op zo'n moment de rol van een partijvoorzitter ja. Wie vandaag burgemeester is in een getroffen gemeente, heeft geen tijd om naar kabinetten of ministers te bellen. Die zijn met andere zaken bezig. Dus ik probeer daarin een schakel te zijn, zodat onze lokale mandatarissen ook weten dat ze niet alleen staan en dat onze ministers weten wat de dringendste problemen zijn op het terrein.” Zelf ging hij nog niet ter plekke. “In eerste instantie moet je de hulpdiensten hun werk laten doen, maar dit weekend ga ik wel naar Ham-sur-Heure-Nalinnes, Verviers, Spa en Rochefort om de mensen een hart onder de riem te steken en te zien waar ze in een volgende fase nood aan hebben.” De Bouchez van vandaag klinkt anders dan diegene die een week geleden nog luidkeels om het ontslag van regeringscommissaris Ihsane Haouach riep, omdat ze een hoofddoek droeg.