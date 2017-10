Bpost zoekt 700 pakjesbezorgers voor eindejaarsperiode 09u30

Bron: Belga 1 BELGA Bpost verwacht een bijzonder drukke sinterklaas- en eindejaarsperiode, met op piekdagen een berg van enkele honderdduizenden cadeautjes die moeten worden bedeeld. Daarom zet het bedrijf meer dan 700 extra tijdelijke pakketbezorgers, sorteerders en chauffeurs in, zo staat in Mediahuis-kranten.

Het postbedrijf zag de voorbije vier jaar de stapel te bezorgen pakjes met bijna 70 procent groeien. "We verwerken nu dagelijks gemiddeld 175.000 pakketjes. Maar in de maand december, zeker rond de eindejaars­periode, gaat het aantal traditioneel flink de hoogte in", zegt ­bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck in de kranten.

Ook andere besteldiensten, zoals PostNL, DHL en UPS, zoeken dringend extra hulp. "Er zijn honderden vacatures voor pakketbezorgers en -sorteerders", klinkt het bij uitzendkantoor Randstad.