Boze Libanezen eisen “revolutie", Macron sust de gemoederen: “Het systeem moet veranderen” HR

06 augustus 2020

17u08

Bron: Belga 3 Emmanuel Macron heeft de Libanese autoriteiten opgeroepen om het systeem te veranderen. Een “nieuw politiek pact” is volgens hem aan de orde. De Franse president deed die uitspraken tijdens een bezoek aan het zwaar getroffen Beiroet. Eerder op de dag had een boze menigte nog een “revolutie in het land” geëist.

Een zware explosie verwoestte dinsdagavond hele districten van de hoofdstad Beiroet. Er vielen zeker 137 doden en 5.000 gewonden, ongeveer 300.000 inwoners zitten zonder dak boven hun hoofd. En dat in een failliet land, waar ongeveer de helft van de inwoners al onder de armoededrempel leefde.

Er heerst bijgevolg heel wat onvrede onder de bevolking. Macron werd in levende lijve geconfronteerd met een menigte uit een zwaar getroffen wijk die de leidende politieke klasse uitspuwt. “Het volk wil de val van het regime. Help ons! Revolutie!”, werd onder meer gescandeerd. Het politieke bestuur, dat quasi ongewijzigd is gebleven sinds het einde van de burgeroorlog (1975-1990), wordt beschuldigd van corruptie en nonchalance.

“Land staat niet alleen”

De Franse president nam zijn tijd om met de boze inwoners te praten. Hij drukte erop dat veranderingen noodzakelijk zijn. “Als die hervormingen er niet komen, zal Libanon blijven wegzakken. Maar het land staat niet alleen”, klonk het.

Macron stelt in dat verband een nieuw politiek pact voor. Hij wil ook dat de politieke leiders het systeem veranderen en corruptie een halt toeroepen.

Libanon was een mandaatgebied van Frankrijk, maar ook na de onafhankelijkheid behielden beide landen nauwe banden. Macron is de eerste wereldleider die na de ramp een bezoek brengt aan het land. Hij praatte met politieke hoofdrolspelers en geeft aan het eind van de middag ook nog een persconferentie. Zijn regering stuurde al meerdere vliegtuigen met hulpverleners, medisch materieel en een mobiele kliniek.

