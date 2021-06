Bouchez krijgt vingertik uit eigen rangen: "Wij hebben Vivaldi gewild”

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) roept zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez tot de orde. Hij ergert zich aan de stijl en toon van Bouchez. Als je liberale boegbeelden als Alexander De Croo en Sophie Wilmès in de rangen hebt, moet je daar voluit achter gaan staan, in plaats van hen tegen te werken, zegt Crucke in De Standaard.

Bouchez pookte de voorbije weken het debat over de hoofddoeken bij de overheid op en bracht een discussie over een sollicitante bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB bij de federale regering. Ook de kwestie rond de door Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz benoemde regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), Ihsane Haouach, was een gevoelig punt voor Bouchez. Ihsane Haouach draagt namelijk een hoofddoek, iets dat volgens Bouchez indruist tegen de neutraliteit van de staat. Hij ventileerde zijn protest op Twitter.

Premier Alexander De Croo moest zelfs na het vragenuurtje over de kwestie in de Kamer terugkeren naar het parlement, omdat zijn verslag van het kernkabinet over de benoeming van regeringscommissaris Haouach schijnbaar niet strookte met wat MR-minister David Clarnival daarover later tweette. De Croo liet namelijk weten dat niemand de benoeming in vraag stelde. Clarnival meldde echter op Twitter dat hij in naam van de MR zich verzette tegen de aanstelling, die zonder overleg had plaatsgevonden.

Waals minister Crucke vindt het allemaal te ver gaan en roept zijn voorzitter, Bouchez, nu tot de orde. "Wij hebben Vivaldi gewild. Wij, de liberalen. Dit was de regering waar we ons voor ingespannen hebben. En die heeft alles in handen om te slagen, maar dan moeten we verdorie ook maken dat ze kan slagen en ophouden met haar de hele tijd stokken in de wielen te steken. Want dan krijg je een perfect recept voor een overwinning van de ­extremen", klinkt het streng.

Crucke heeft het vooral over de stijl van Bouchez. "Zijn standpunt over neutraliteit en de hoofddoek, daar is volgens mij 95 procent van de MR het mee eens", aldus Crucke. "Maar de manier waarop hij er dan invliegt, dat kan echt niet."