Bosbranden treffen gebied van 2.000 hectare op Corsica

12u56

Bron: AFP 0 AFP Brandende heuvels in de buurt van het dorpje Palasca. De bosbranden in het noorden van het Franse eiland Corsica hebben sinds gisteren al schade aangericht in een gebied van 2.000 hectare. De brandweer heeft het vuur deze voormiddag nog niet onder controle gekregen, maar er worden geen dorpen bedreigd.

Het vuur ontstond gisterochtend in de omgeving van Ville-di-Paraso. In de nacht van zondag op maandag hebben 85 brandweermannen geprobeerd om het vuur te bestrijden. Er worden nu ook blusvliegtuigen ingezet. Ook brandweerkorpsen uit het zuiden van Corsica zijn ter versterking opgetrommeld.



Ondanks de grote omvang van de brand, blijft de materiële schade beperkt. Tot nu werden één woning en een stal door de vlammen beschadigd.



Corsica werd zondag geconfronteerd met twintig verschillende brandhaarden. De lokale overheid had het verbod op het aanmaken van vuur, dat normaal gezien loopt tot 1 oktober, dit jaar al met drie weken uitgebreid.