Bosbrand Saint-Tropez eist twee dodelijke slachtoffers

De brand die sinds maandag het hinterland van de mondaine Franse badplaats Saint-Tropez aan de Côte d'Azur teistert, is nog niet onder controle en woedde al over 7.000 hectare. Twee mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten van het departement Var. Zeker een van de slachtoffers is een man. Er zijn 24 mensen gewond geraakt.

Ongeveer 1.200 brandweerlieden zijn gemobiliseerd om de grootste brand van deze zomer in Frankrijk te blussen. De wind in het hinterland van Saint-Tropez is eindelijk gaan liggen. “De situatie is niet langer alarmerend zoals maandagavond, maar het blijft zorgwekkend”, verklaarde de woordvoerder van de brandweer van de Var aan Nice Matin.

De gigantische brand ontstond maandagavond nabij een snelwegparking en woedde over 7.000 hectare. Daarvan gingen er al 5.000 in de vlammen op. Minstens twaalf campings zijn ontruimd en meerdere wegen zijn afgesloten. Ongeveer 7.000 mensen zijn geëvacueerd. In de plaats Cavalaire-sur-Mer zijn 2.000 toeristen ondergebracht in sport- en evenementenhallen. Om chaos op de wegen te voorkomen, krijgen sommige inwoners van het gebied het advies om natte handdoeken onder de deur te steken tegen de rook en binnen te blijven.

Volledig scherm Een grote bosbrand nabij Gonfaron in de Var © AFP

Tot nu toe vielen er twee doden. Eén van hen, een vijftiger, werd door een vriend dood aangetroffen in zijn woning in Grimaud. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Daarnaast raakten zes brandweerlieden en 24 mensen gewond.

De Franse president Emmanuel Macron, die gisteren aan het eind van de middag zijn steun kwam betuigen aan de reddingsdiensten, zei dat “de komende uren absoluut beslissend zullen zijn” om de enorme brand onder controle te krijgen en hij prees hij de “moed” van de honderden brandweerlieden, hulpverleners en lokale functionarissen die zich bezighouden met de strijd tegen het vuur.

Volledig scherm © rv

Veel landen rond de Middellandse Zee kampen momenteel met grote bosbranden. Onder meer Griekenland, Spanje en Turkije zijn getroffen.

