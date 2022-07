Boot met migranten uit Haïti kapseist: zestien doden

Lichaam van vermiste Belg teruggevon­den na val uit rafting­boot in Thailand

In Thailand is het lichaam van de vermiste Mechelaar Nicolaas Hinckxt gevonden. Dat melden lokale media en het nieuws is bevestigd door de FOD Buitenlandse Zaken. De 30-jarige was sinds vrijdag vermist, nadat hij uit de boot viel tijdens een rafttocht.

15:57