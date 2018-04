Boordpersoneel Ryanair dreigt het werk neer te leggen in heel Europa kg

02 april 2018

23u37

Bron: Belga 0 Na de lokale staking, dreigt de vakbond van het boordpersoneel van Ryanair in Portugal nu ook met een Europese staking. “We hebben de nodige stappen ondernomen om een Europese staking van Ryanair-boordpersoneel te organiseren, uit protest tegen de werkomstandigheden in het Ierse bedrijf”, stelt de vakbond SNPVAC.

Volgens de vakbond zullen alvast vakbondsvertegenwoordigers uit Duitsland, Spanje en Italië aanwezig zijn op een persconferentie woensdag in Portugal.

Het Ryanair-boordpersoneel in Portugal staakte al vorige donderdag en zondag. Telkens moesten volgens de vakbond circa twintig vluchten worden geschrapt. Woensdag staat een derde stakingsdag gepland.

Het is de eerste staking van het boordpersoneel in de geschiedenis van Ryanair. De lowcostmaatschappij kreeg eind vorig jaar al te maken met een pilotenstaking in Duitsland. Sindsdien is ze gestart met het erkennen van pilotenvakbonden in enkele landen.

Een tiental jaren geleden was er eens een staking van Ryanair-grondpersoneel in Spanje.