Bondskanselier Olaf Scholz komt op officieel bezoek in Brussel en Parijs

Waarom het niet gek is dat er (opnieuw) ‘zorgwek­ken­de’ variant opduikt in Zuid-Afri­ka. Van Ranst: “Viroloog is oud-collega en goed in wat hij doet”

Het was de Zuid-Afrikaanse viroloog Tulio de Oliveira die de nieuwe omikronvariant eind november identificeerde en omschreef. Dat was geen primeur. In mei 2020 ontdekte hij immers al eens een ‘variant of concern’ (VOC). Waarom deze man al twee keer op zo’n opvallende variant is gestuit? “Oliveira is een oud-collega en erg goed in wat hij doet”, verklaart viroloog Marc Van Ranst (Rega Institute KU Leuven).

