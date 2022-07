Bolsonaro start herverkiezingscampagne Braziliaans presidentschap

Italië Britse toerist (52) raakt vermist nadat hij in Gardameer springt om zoon te redden: “Mogelijk verdronken na thermische shock”

Een 52-jarige Britse toerist is vrijdag vermist geraakt in het Gardameer in het noorden van Italië. De vader van twee zou in het water zijn gesprongen nadat zijn 14-jarige zoon in moeilijkheden kwam. De man slaagde erin om zijn zoon te redden, maar werd zelf opgeslokt door het water. De lokale reddingsdiensten zoeken momenteel naar enig spoor van de Brit, al wordt gevreesd dat de vijftiger verdronken is.

23 juli