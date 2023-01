Boete voor firma die artsen misleidde, ligt in ons land 137 keer lager dan in Frankrijk: “Dit toont de macht van de farmasector”

Voor het eerst moet een farmareus in ons land een boete ophoesten omdat het artsen misleid heeft zodat het meer winst kon maken. “Een overwinning”, zegt consumentenorganisatie Testaankoop. “Maar wel eentje met een bittere nasmaak.” De boete blijkt in ons land 137 keer lager te liggen dan in Frankrijk, waar de firma gelijkaardige feiten pleegde. Wij zochten uit hoe dat kan. “De farmasector wordt gespaard.”