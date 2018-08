Boerenleute met Halfoogstfeesten boordevol activiteiten 17 augustus 2018

02u25 0 Aan de hoeve Schollaert is er dit weekend veel te beleven tijdens de Halfoogstfeesten. Er zijn optredens, demonstraties van oude ambachten, een kinderdorp en -boerderij, roofvogels, straatmuzikanten, volksdansers en veel meer.

De vzw 'Half-Oogstfeesten Haaltert' blies het evenement vorige zomer na 20 jaar nieuw leven in. Dat was met 7.500 bezoekers een succes. "Een volgende editie kon niet uitblijven. Het hoofdingrediënt is opnieuw folklore", vertelt Peter De Smet van de vzw.





Zo zijn er het hele weekend lang opnieuw demonstraties van oude ambachten zoals vlegeldorsen, strovlechten, kantklossen enzovoort. Ook de doorlopende tentoonstelling van landbouwmachines, oude tractoren en koetsen is terug. Je kan er ook proeven van grootmoeders keuken.





Er zijn tal van optredens. Zaterdagnamiddag zijn er demonstraties van onder meer turnclub St. Paulus uit Haaltert en vanaf 19 uur zorgen het gekke wandelorkest 'Die verdammte Spielerei' en 'Geena & the lisa's' voor ambiance. Op zondag is het de beurt aan muziekband 'Stampen & dagen', het blazersensemble 'de Jartellen', 'Nico Zingt Hazes' en 's avonds sluit Get Ready af.





Kinderen kunnen terecht in het kinderdorp, met een springkasteel, pipo-de-Clown en acrobaten Max & Marcel. Dit jaar is er ook een kinderboerderij met zo'n 70 dieren, een nostalgische zweefmolen uit 1920 en demonstraties van roofvogels en paardendressuur.





Op zondag is er vanaf 8 uur een rommelmarkt en om 11 uur is er een openlucht-eucharistieviering, gevolgd door een fietsen- en hondenwijding en een aperitiefconcert. Iedereen is morgen welkom vanaf 13 uur en op zondag vanaf 8 uur aan de hoeve Schollaert in de Stichelen in Denderhoutem. De toegang is gratis. (CVHN)