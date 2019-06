Boerderij uit Rundskop staat volledig onder water Redactie

11 juni 2019

15u45

Bron: VTM NIEUWS 0

Een stortbui veroorzaakte veel water- en modderoverlast in het zuidwesten van Limburg. Vooral de streek rond Sint-Truiden kreeg het hard te verduren, waardoor de brandweer gisteravond maar liefst 150 oproepen moest verwerken. In de bekendste boerderij van deelgemeente Velm is de ravage enorm: de filmlocatie van de bekroonde film Rundskop liep helemaal onder.