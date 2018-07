Boer wil zijn in beslag genomen dieren terug 18 juli 2018

02u44 0 R.B., de boer uit Meldert die maandag meer dan honderd dieren moest afgeven, zal voor hen blijven vechten. Dat vernamen we via een kennis van de man, die zelf nog te aangeslagen is om te reageren.

De ezels, schapen, ganzen en geiten werden maandag in beslag genomen na een beslissing van Dierenwelzijn, de stad Aalst, en dierenopvangcentrum De Zorghoeve. De dieren zouden immers zwaar verwaarloosd zijn, en bijvoorbeeld onvoldoende eten en drinken gekregen hebben.





Dreigen met klacht

Of R.B. zijn dieren ooit nog terug zal krijgen, was maar de vraag. Maar intussen is het duidelijk dat hij hen niet zomaar wil afgeven. Hij begreep de beslissing om de dieren in beslag te nemen dan ook niet, en dreigt ermee klacht in te dienen. Ook zijn advocaat plaatste intussen al de nodige vraagtekens bij de inbeslagname.





(KBD)