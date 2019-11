Boekenbeurs doet het 2,5 procent beter dan vorig jaar: bijna 124.000 bezoekers

11 november 2019

De Boekenbeurs in Antwerpen is maandagavond afgesloten op 123.658 bezoekers. Dat is 2,5 procent beter dan vorig jaar toen de teller stopte op 120.688. “We zijn op de goede weg met de vernieuwing”, stelt Vé Bobelyn van Boek.be.