Bocholt VV met ambitie naar nieuw seizoen Luc Dujourie

07 september 2020

10u04 0 Is de Bocholtse Corona-kater intussen verdronken? Wenkt alsnog een promotie naar eerste nationale? Hoe staat een danig vertimmerd Bocholt VV er voor bij de nakende start in tweede nationale B? Allemaal redenen waarom wij sportief manager Rony Vangompel een kwartiertje uit de bestuurskamer haalden.

“Niet dat er sprake is van een verplichting, maar als je zo lang mee draait aan de top of net daaronder moet je natuurlijk vroeg of laat toch eens promoveren. Niet?” Als u het ons vraagt waren de Damburgers daar nooit dichterbij dan voor de Corona-stop.

Vangompel: “We zaten met een kater, dat geef ik grif toe. Het draaide best goed bij ons en met nog zeven speeldagen en twee luttele puntjes achterstand op Tienen was alles mogelijk. We zullen het echter nooit weten omdat Corona er anders over besliste. Een domper ja, maar intussen tellen alleen de feiten. Verleden tijd, we staan al weer klaar om er weer tegenaan te gaan.”

Er vertrokken nogal wat sterkhouders in het tussenseizoen, maar ondanks de wel zeer ongelukkige uitschakeling in de Beker van België staat er alweer een stevige spelersgroep.

“De analyse vertelde ons dat we afgelopen seizoen dan wel sterk presteerden in eigen huis, buitenshuis was het veel minder. Dat was redelijk dramatisch en het zette ons onder druk tijdens de thuiswedstrijden. Nogal wat jongens presteerden niet in verhouding tot hun potentieel, maar toch zaten we er nog dicht bij. Dat er jongens zijn vertrokken? Niemand moest echt weg maar zoals dat gaat kiezen sommigen voor wat minder druk in een lagere reeks terwijl anderen zich willen verbeteren. Niets mis mee, maar wij gingen dus op zoek naar gretige jongens die wel mee onze kar willen trekken. Zonder gekke dingen te doen. Wij hebben een enthousiaste, gedreven bestuursploeg maar we zullen nooit gekken dingen doen. Voetjes op de Bocholtse grond.”

En nu? Alsnog uitkijken naar die promotie?

“Afwachten, al kan ik wel verzekeren dat er heel wat talent schuilt in deze groep. Ik twijfel er geen seconde aan dat we weer mee doen voor de top drie. We zagen in de bekermatch dat je ons na die moeizame voorbereiding wat tijd moet geven om echt een ploeg te worden. Laat me het echter zo stellen, als iedereen presteert naar zijn capaciteiten zit er veel muziek in deze nieuwe spelersgroep. “

Intussen...

Tenslotte vertelt de kalender ons dat Bocholt VV op 19 september en speeldag één richting Heur-Tongeren reist, in afwachting wordt er nog altijd geknokt rond groene tafels en rechtbanken. Zo wil La Louvière alsnog de promotie naar eerste nationale afdwingen en kijkt ook Bocholt VV stiekem uit naar zo’n eerste nationale met twee extra ploegen. En, wat nu men bij eerstenationaler Roeselare andermaal geldzorgen heeft?