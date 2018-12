BMW 530 en Audi Q7 van Russische inbrekers en brandstofdieven verbeurd verklaard jv

06 december 2018

14u58

Bron: belga 1 De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 29-jarige Rus uit Hasselt veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden en een boete van 1.600 euro voor inbraken en brandstofdiefstallen. Zijn BMW 530 is verbeurd verklaard. Een 41-jarige Russische kompaan uit Sint-Truiden kreeg 15 maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete. Ook zijn voertuig, een Audi Q7, is verbeurd verklaard. Een derde Russische beklaagde van 42 jaar uit Sint-Truiden kreeg zes maanden cel en vierhonderd euro boete.

De drie maakten gebruik van gestolen tankkaarten van een transportbedrijf om de brandstofdiefstallen te plegen. "Op 24 april 2018 was er bij hem een huiszoeking, maar dat schrikte hem niet af”, vertelde de substituut-procureur over de 29-jarige Rus die het zwaarst gestraft werd. “Vijf dagen later werd hij weer betrapt bij het vullen van acht bidons op het terrein van de transportfirma.”

In juni had hij eerst een inbraak gepleegd bij een werknemer van een BMW-garage. Op die manier wist hij het bedrijf binnen te dringen. Op 9 juli liep hij tegen de lamp en werd hij opgepakt. Op de achterbank van zijn voertuig lagen heel wat sleutels van vrachtwagens. Die bleken ook afkomstig van het transportbedrijf waar misbruik was gemaakt van de tankkaarten.

Ernstige bestraffing

Er werd ook een tankkaart gebruikt van een vrachtwagen die buiten verkeer was gesteld. Ook aan de Duits-Poolse grens werd getankt, terwijl de firma daar geen vrachtwagens had rijden.

Bij de inbraken maakte de 29-jarige Rus verder geld, een kluis, ecocheques en elektronica buit. Volgens de rechtbank biedt een ernstige bestraffing de beste garantie dat er zich in de toekomst geen nieuwe feiten meer voordoen. Drie burgerlijke partijen kregen elk 1 euro provisioneel toegekend.