Bluetooth-locatietrackers ontzettend populair bij vakantiegangers: “Het geeft een gevoel van veiligheid”

Duitse bondskanse­lier Scholz ontkent rol bij kolossaal bankschan­daal in Hamburg

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft in gesprek met de pers weersproken ooit politieke invloed te hebben misbruikt toen hij burgemeester van Hamburg was in een schandaal rond de particuliere Hamburgse Warburg-bank. De financiële top van de gemeente Hamburg zou mogelijk een dubieuze invloed hebben gehad op de behandeling van de fraudezaak. Scholz wordt er komende week in Hamburg in een hoorzitting over aan de tand gevoeld.

11 augustus