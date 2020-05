Blind of slechtziend in coronatijden: “Afstand bewaren is vaak moeilijk” JOBR

07 mei 2020

13u23 2 Social distancing, eenrichtingsverkeer in winkelstraten en pijlen en stickers op de grond om de looprichting aan te duiden. Het zijn maatregelen waar iedereen de komende weken rekening mee zal moeten houden. En dat is niet altijd even makkelijk, zeker niet voor mensen met een visuele beperking. Verenigingen die zich inzetten voor blinden en slechtzienden maken zich zorgen.

De laatste weken worden er tal van maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Sociale afstand is de nieuwe norm, maar dat is niet altijd even simpel voor blinden en slechtzienden. “Mensen met een afwijkend zicht vinden het vaak moeilijk afstanden in te schatten”, vertelt Charlotte Santens van Brailleliga, een vzw die zich inzet voor mensen met een visuele beperking. “Vaak hebben slechtzienden begeleiding nodig in het openbare leven. Om dan de sociale afstand te bewaren, is niet evident. Wij raden blinden en slechtzienden dan ook aan zich kenbaar te maken met hun witte blindenstok. Zo zien anderen dat de persoon in kwestie problemen heeft met zijn of haar zicht, en weten buitenstaanders dat ze afstand moeten bewaren. Slechtzienden maken ook veel gebruik van het betasten van voorwerpen. Ook dat is moeilijker nu”, aldus Santens.

Winkelen

Vanaf maandag 11 mei gaan winkels terug geleidelijk open. Winkels en steden treffen heel wat maatregelen om dat veilig te laten verlopen. “Ook dat kan problemen veroorzaken”, zegt Santens. “Zo gebruiken steden en winkels vanaf maandag pijlen, stippen en wegwijzers om de sociale afstand en de goede looprichting te garanderen. Dat is moeilijk voor blinden en slechtzienden. Sommigen herkennen wel contrasten, maar dan moeten de stickers of pijlen al een totaal andere kleur hebben dan de ondergrond.”

Burgerzin

Volgens Brailleliga is de burgerzin een van de belangrijkste hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. “We rekenen voor een groot deel op de hulp van omstaanders en winkeliers om slechtzienden verbaal te helpen. Dat hoeft niet veel moeite te kosten. Zo kan je, door dingen te zeggen en de ruimte te beschrijven bijvoorbeeld, de slechtziende al enorm helpen met het bewaren van afstand. Een pasklare oplossing voor het probleem is er niet echt. Iedere situatie is dan ook anders en iedere stad of winkel is anders ingericht. We rekenen dus echt voor een groot deel op de burgerzin van winkeliers en shoppers.”

Uitzondering

Bij Brailleliga zijn ze wel opgelucht dat er uitzonderingen worden gemaakt voor hulpbehoevenden. “Zo hebben blinden en slechtzienden de toelating om met een begeleider op pad te gaan, en moeten ze niet alleen naar de winkel”, klinkt het. “Al is het niet altijd even makkelijk een geschikte begeleider te vinden.”

