Bizar propagandafilmpje van Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov leidt tot hilariteit

Met de opmerkelijke video wil Kadyrov propaganda voeren voor de oorlog in Oekraïne, zo suggereert een gedicht dat bij de beelden staat op Telegram. Maar veel kijkers zijn vooral afgeleid door het bizarre tafereel in de video. Daarop is te zien hoe ‘de bloedhond van Poetin’ onstuimig aan het lopen is in een decor van bergen, en vervolgens met een machinegeweer in de lucht schiet terwijl legervoertuigen om hen heen rijden. Absurdistische beelden die op het eerste zicht niets met de oorlog in Oekraïne te maken hebben. Volgens sommigen lijkt het dan ook meer op een scène uit een lowbudgetfilm.