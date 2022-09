“Bitcoinproductie VS even vervuilend als 6 miljoen auto’s”

Het delven van bitcoins door computers gebruikt veel energie vanwege de complexe berekeningen die daarbij nodig zijn. Volgens de milieuorganisaties zorgde de bitcoinproductie in de VS in de periode tussen medio 2021 en 2022 voor een CO2-uitstoot van 27,4 miljoen ton. Dat is drie keer de uitstoot van de grootste steenkolencentrale in de VS en bijna gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 6 miljoen auto’s.