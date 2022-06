Bitcoin keldert en is nu minder dan 25.000 dollar waard: laagste koers sinds eind 2020

“Ik lig er nog elke nacht wakker van en wil niet dat mijn gezin dit te weten komt”: Michael (64) verloor 180.000 euro door cryptofrau­de

Het internet krioelt van de valse nieuwswebsites en fake exchange-platformen, vaak bijna perfect nagebootste versies van the real deal. Ook onze eigen HLN-website passeerde al de revue. Slachtoffers die via die wegen in cryptomunten proberen te investeren, komen zo in handen van fraudeurs. Michael (64) is een van hen. “Ik ben normaal heel kritisch van aard, maar werd precies gehypnotiseerd.” Crypto-expert Gwen Busseniers legt uit hoe je deze vorm van fraude kunt ontlopen.

27 mei