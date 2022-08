Bistro HLN met Flo Windey: “Ik was een ramp op school. En nu ben ik er lesmateriaal”



Flo Windey (27) is een stem op Studio Brussel en een gezicht op Youtube en Instagram. Die podia gebruikt ze vooral om andere jongeren een stem en een gezicht te geven. Vroeger had ze het over seks en drugs met hen, de laatste tijd ook steeds vaker over psychologische worstelingen. “Ik heb zelf ADHD. Toen ik zestien was, voelde ik me dom en raar.”