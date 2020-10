Biostatisticus Geert Molenberghs: “Elk contact dat we kunnen vermijden, moeten we effectief vermijden”

Multimedia Smartphone kopen voor maximum 500 euro? Dit zijn de twee toppers van het moment

15:58 Met een budget van ongeveer 500 euro, kom je momenteel bij twee toppers uit. In het Android-universum is de OnePlus Nord momenteel heer en meester, bij Apple is dat de iPhone SE. Welke van die twee het meest waar biedt voor je geld? Onze techredacteur analyseerde de schermen, camera’s, batterijen en hardware van beide toestellen.