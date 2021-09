BioNTech wil coronavaccin ook voor kinderen vanaf 5 jaar

Amper nog kot te vinden nu normale studenten­le­ven hervat

10 september Twee weken voor de start van het academiejaar is het in verschillende studentensteden bijna onmogelijk geworden om nog een kot te vinden. Na twee door corona vertekende jaren lijken studenten te hopen op een normaler academiejaar. "Wie kieskeurig is, zal moeilijk nog iets vinden."