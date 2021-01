Bioloog Midas Dekkers over wat ons bindt en uiteendrijft in coronatijden: “Braaf de regeltjes volgen of gaan plunderen: het heeft allebei kans op succes”

Van stad tot stad, van Amersfoort tot Zwolle, sloegen afgelopen week de rellen over. Ook in Weesp bij Amsterdam, het thuis van Nederlands bekendste bioloog, Midas Dekkers, staken reljongeren auto's in de fik, als verzet tegen de avondklok om 21 uur en de coronaregels in het algemeen. Fascinerend wat een bioloog van dit hele coronacircus maakt: "Ik denk aan aangespoelde potvissen als ik deze kerels bezig zie. (lachje) Elk jaar staan Belgen en Nederlanders er op het strand met open mond naar te staren, want zonder uitzondering hangt er een enórme piemel aan. Het is geen toeval dat potvissen én relschoppers altijd jonge mannetjesdieren zijn. In elke groep zitten een paar van die lefgozers. Met hen loopt het vaak slecht af, maar ze zijn hartstikke nuttig voor de overleving van de hele soort."