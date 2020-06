Zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen gaat achteruit JOBR

08 juni 2020

14u43

Bron: Belga 0 De zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen was in 2019 minder goed dan de voorbije jaren. Er is vooral een achteruitgang van de kwaliteit van zwemwateren in het binnenland. Dat rapporteert de Vlaamse Milieumaatschappij maandag in het rapport ‘Kwaliteit van het zwemwater 2019'.

Vorig jaar waren er in Vlaanderen 89 officiële zwemwateren, waarvan 42 badzones aan de kust en 47 zwemvijvers in het binnenland. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft die beoordeeld volgens de laatste EU-richtlijn, die het zwemwater indeelt in vier klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. Vorig jaar werden 78 wateren als uitstekend beoordeeld, 8 als goed, 2 als aanvaardbaar en 1 als slecht. Dat is een achteruitgang tegenover de jaren voordien. De achteruitgang ligt aan de verminderde kwaliteit van de zwemwateren in het binnenland. In de rest van Europa behoort net geen 85 procent van het zwemwater tot de klasse uitstekend.

Warme, droge zomers

Van de 47 zwemvijvers in het binnenland behoorden er 37 (78,7 procent) tot de klasse uitstekend. Ongeveer 15 procent of 7 vijvers behoorden tot de klasse goed en 2 vijvers (4,3 procent) tot de klasse aanvaardbaar. In 1 zwemvijver was de waterkwaliteit zelfs ronduit slecht. Het is voor het eerst sinds 2016 dat een zwemvijver slecht wordt beoordeeld. Het percentage van de klasse uitstekend is het laagste ooit. Een mogelijke verklaring is de opeenvolging van warme, droge zomers. Die zorgen voor een lagere waterstand, waardoor het water gevoeliger is voor verontreinigingen. Van de 42 badzones aan de kust behoorden er 41 tot de klasse uitstekend en 1 tot de klasse goed. De kwaliteit van het zwemwater aan de kust is even goed als vorig jaar.

Gezondheidsklachten

Er werden in 2019 ook zestien zwemverboden geadviseerd. Daarvan werden er vijf uitgeschreven voor het overschrijden van normen en elf voor de aanwezigheid van cyanobacteriën. Die kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.

