Zwemverbod door blauwalg in Europark Resort De Kempen in Mol AV

25 juli 2018

16u42

Bron: BELGA 0 In de zwemvijver van het Europark Resort De Kempen in Mol geldt een zwem- en recreatieverbod nadat waterbesmetting met de cyanobacterie of blauwalg werd vastgesteld. Dat liet burgemeester Paul Rotthier (CD&V) deze middag weten in een persbericht. Het nieuws wordt ook bevestigd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Bij een visuele controle van de zwemvijver van Europark Resort - het vroegere Zilverstrand - stelde de VMM gisteren een verdachte drijflaag vast. In afwachting van het labo-onderzoek vaardigde burgemeester Rotthier op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een zwem- en recreatieverbod af.

Onderzoek van de waterstalen in het labo bevestigt dat het wel degelijk om blauwalg gaat. Deze cyanobacteriën vormen drijvend aan het oppervlak een blauwgroene en soms roodbruine olieachtige laag op het water. Ze komen vooral voor bij warm weer in stilstaand water. Als de laag dikker wordt en blauwwieren afsterven, komen er stoffen vrij die bij aanraking klachten als irritatie, diarree en braken kunnen veroorzaken.

"Blauwalgbesmetting in vijvers kan behoorlijk hardnekkig zijn, zeker bij warm weer. Een stevige regenbui helpt vaak om de bacteriën te doen sterven.", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De VMM zal nu wekelijks stalen nemen om de situatie verder op te volgen. Op dit moment geldt er nog in één andere zwemvijver in Vlaanderen een verbod door blauwalgen, namelijk het Keienven in Wuustwezel.