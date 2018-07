Zwemparadijs Plopsaqua in Mechelen een stap dichterbij RPM

22 juli 2018

19u42

Bron: Belga 3 De Vlaamse regering heeft vrijdag tijdens de superministerraad beslist dat Technopolis mag samenwerken met Plopsaqua. Dat betekent dat de realisatie van een subtropisch zwemparadijs in Mechelen een stap dichterbij komt. Dat staat zondag te lezen op de website van Gazet van Antwerpen.

Voor de bouw van een nieuw zwembad heeft het autonoom gemeentebestuur Sport Actief Mechelen (SAM) een tijdje geleden een marktvraag gelanceerd. "Er waren vier kandidaten. Een externe jury heeft Plopsaqua geselecteerd", zegt Walter Schroons (CD&V), schepen van Sport.

Samen met Plopsaqua wou de stad dat nieuwe zwembad graag bouwen op de terreinen van Technopolis in Mechelen-Zuid. Daarvoor was wel eerst groen licht nodig van de Vlaamse overheid, aangezien Vlaanderen eigenaar is van de gronden en ze in erfpacht heeft gegeven aan Technopolis.

Dankzij de beslissing van de Vlaamse regering kunnen Technopolis en Plopsaqua nu samenwerken om een nieuw zwembad te bouwen op de grond. "De raad van bestuur van Technopolis heeft nu de mogelijkheid om aan Plopsaqua een suberfpacht toe te kennen. Het staat ons vrij om daarover te beslissen", zegt Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van Technopolis.

"We kunnen nu dus bekijken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zo'n project mogelijk te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan de mobiliteit die met de bouw van het zwembad en de uitbreiding van Technopolis een andere aanpak vraagt. Of aan het afsluiten van synergieën zoals we dat eerder met Zoo Planckendael hebben gedaan", legt Van den Brande uit.