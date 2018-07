Zwemmer verdronken in plas waar het verboden is om te zwemmen. Foutparkeerders hinderen hulpdiensten Marco Mariotti

28 juli 2018

09u23

Bron: eigen berichtgeving 0 Een 41-jarige man is gisterennamiddag om het leven gekomen nadat hij verdronk in een voormalige zandwinningsput in Lommel. De man uit Bree sprong het water in en kwam niet meer boven. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis en wordt bevestigd aan onze redactie.

De bewuste plek is geliefd bij zonnekloppers en zwemmers bij warm weer, maar eigenlijk is het verboden er in het water te gaan. Opvallend is dat de hulpdiensten moeilijkheden hadden om tot bij de plas te geraken door foutparkeerders. Over de juiste doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid, maar mogelijk werd hij onwel.