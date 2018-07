Zwemmer uit zee gered in Nieuwpoort

HA

27 juli 2018

20u29

Bron: Krant van West-Vlaanderen

0

Reddingsdiensten hebben vanochtend een man uit zee gehaald in Nieuwpoort. De zwemmer was in moeilijkheden geraakt door de sterke stroming, meldt Krant van West-Vlaanderen.