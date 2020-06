Zwemmen vanaf morgen wél toegelaten in recreatiedomeinen AW

07 juni 2020

16u36

Bron: Belga 0 In recreatiedomeinen met meren en vijvers mag vanaf morgen in principe weer gezwommen worden. Dat blijkt uit de jongste update van de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum, waarin de aangepaste coronamaatregelen vanaf morgen worden toegelicht.

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van woensdag gaf premier Sophie Wilmès te kennen dat zwembaden pas op 1 juli weer open kunnen gaan. En dat staat ook zo in de FAQ: "De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden blijven gesloten tot 30 juni 2020." Maar, zo staat er ook, "zwemmen op andere plaatsen is toegestaan mits naleving van de regelgeving van toepassing en de geldende signalisatie".



Volgens de woordvoerder van het crisiscentrum, Yves Stevens, gaat het daarbij met name om de zee, maar dus ook open zwemgelegenheden vallen onder de uitzondering. Recreatiedomeinen kunnen hun meren en vijvers als ze dat willen dus vanaf morgen/maandag weer openstellen voor het publiek.



Daarbij moeten ze zich wel aan de geldende regelgeving houden: zo is zwemmen in de zee en in vijvers en meren alleen toegelaten als er redders in de buurt zijn. Daarnaast moeten eventuele kleedhokjes en douches gesloten blijven.