Zwemmen in zee mag niet, maar dat lappen toeristen in Blankenberge aan hun laars kv

25 juni 2020

21u22

Bron: VTM Nieuws 14 Het zwemverbod aan de Belgische kust is officieel nog tot zaterdag van kracht, omdat de kustredders pas dan weer op post zijn, maar dat was buiten de hittegolf gerekend. Honderden toeristen zochten vandaag immers verkoeling in de Noordzee.



“Er is zodanig veel volk in het water dat wij onmogelijk iedereen uit het water kunnen halen”, zegt Tom Cocle, hoofdredder van Blankenberge. Daarom werd beslist om toch twee boten in te zetten die moeten vermijden dat zwemmers te ver de zee in gaan.

Pootje baden, tot aan de knie, mag wel, maar dat is in deze temperaturen voor veel badgasten niet genoeg.



De toeristen beseffen wel dat zwemmen niet toegelaten is, maar voorlopig houdt dat hen niet tegen en het feit dat iedereen het doet, werkt aanstekelijk. “Ze hebben het ons in de winkels verteld, maar momenteel zeggen de redders niets, dus denken we dat het toch mag. Het is heel warm, dus het biedt verkoeling”, vertelt een Franstalige toeriste.

Wie ondanks het verbod toch gaat zwemmen, riskeert een boete van 250 euro, maar voorlopig heeft de politie nog geen pv’s uitgeschreven.