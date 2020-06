Zwemmen in vreugde: heropening zwembaden op 1 juli onder strikte voorwaarden Jedidja Tack

27 juni 2020

17u00

Bron: Sport Vlaanderen 0 Goed nieuws voor de zwemmers in ons land want d e Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de zwembaden vanaf 1 juli weer open mogen. Zwemmen zal je echter niet kunnen doen zoals voorheen want er gelden strenge maatregelen. Wij sommen ze graag voor jou op.

Weldra is een frisse duik in het zwembadwater opnieuw toegestaan want vanaf woensdag 1 juli openen binnen- en openluchtzwembaden opnieuw hun deuren. Maar omdat Covid-19 nog steeds huist binnen onze samenleving, is het interne zwembadprotocol stevig aangepast. Aan de basis van dit protocol liggen de principes van 1,5 meter afstand houden, persoonlijke en algemene hygiënische maatregelen, het voorkomen van samenscholingen en de burgerzin van de zwemmer.

Geen beperking van het aantal zwemmers

Het protocol bepaalt geen maximum aantal zwemmers. De limiet van het maximale aantal zwemmers dat tegelijkertijd wordt toegelaten - die bestond vóór de pandemie - blijft van kracht en is afhankelijk van de omvang van het zwembadcomplex (1 persoon per 10 m²) en de faciliteiten. Maar in werkelijkheid zullen zwembaden extra maatregelen nemen om de 1,5 meter-regel tussen elke persoon te respecteren.

Enkel tijdens wedstrijden mogen tot maximaal 200 zittende toeschouwers aanwezig zijn. Op andere momenten blijft de tribune voorlopig gesloten.

Online reservatiesysteem

Veel zwembadcomplexen werken met een (online) reservatiesysteem om de bezettingsgraad te doseren. Bovendien voorzien de meeste zwembaden strikte tijdsblokken voor bepaalde doelgroepen, met een onderscheid tussen baantjeszwemmen, recreatief zwemmen voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar en recreatief zwemmen vanaf 12 jaar.

Een tijdelijke aanpassing van de openingsuren kan aan de orde zijn om de verschillende groepen zwemmers die van het zwembad gebruik willen maken hier de kans toe te geven.

Douches en vestiaires blijven toegankelijk

Zwembaden moeten een strikte toepassing hanteren van de schoonmaak-protocollen. Kleedhokjes reinigen en ontsmetten, alsook douches, verplicht voor en na elke zwembeurt, wordt dé grote uitdaging bij de heropening.

Een douche zal je voortaan kunnen nemen met inachtneming van de 1,5 meter-regel. Bepaalde zwembaden zullen daarom één op de twee of drie douches moeten afsluiten, ofwel scheidingswanden moeten plaatsen tussen de douches.

Haardrogers worden buiten gebruik gesteld.

Zwembaden worden tevens aangeraden om een aantal lockers af te sluiten, of te werken met afgebakende tijdsblokken voor lockers.

Gebruik eigen zwembadmateriaal

Het protocol moedigt het gebruik aan van eigen materiaal en vraagt zwembaden bijgevolg om het uitlenen van bijvoorbeeld plankjes, rollen, duikbrillen en zwembadmutsen te beperken. Als ze er wel voor kiezen om materiaal uit te lenen, moet dat steeds gedesinfecteerd worden voor en na elk gebruik.

Mensen die hun eigen materiaal meebrengen, dienen dit te desinfecteren voordat men het zwembad betreedt.

