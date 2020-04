Zwembadsector: “Explosie aan bestellingen, klant moet geduld hebben” ADN

21 april 2020

15u07

Bron: Belga 16 Steeds meer Belgen laten een zwembad installeren in hun tuin of kiezen voor een binnenzwembad. Vorig jaar steeg de verkoop al met een record van 27 procent en tijdens de eerste 3,5 maanden van dit jaar werd er opnieuw een toename van het aantal orders met 21 procent genoteerd, zegt de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers dinsdag. Tegelijk wordt gewaarschuwd dat "men niet weet of deze nieuwe stroom aan bestellingen zal verwerkt kunnen worden".

Terwijl er in 2015 nog zo'n 2.050 particuliere zwembaden werden verkocht, gaat de sector voor dit jaar uit van 3.690 stuks.

Vakantie in eigen land?

De federatie ziet verschillende verklaringen: de lage intrestvoeten, de lagere prijs voor een privézwembad en het feit dat die een meerwaarde betekent voor de woonst.



Ook de coronacrisis speelt mogelijk een rol, nu steeds meer Belgen van plan zijn om deze zomer vakantie in eigen land door te brengen. "Hoewel er in maart en april een daling was van het aantal verkoopovereenkomsten, gingen de contacten online de hoogte in", aldus de groepering van zwembadbouwers.

Met kuip

Het meestverkochte type zijn de zwembaden met kuip (47 procent marktaandeel), gevolgd door de betonnen zwembaden (40 procent). De natuurlijke zwemvijvers vertegenwoordigen amper 2,5 procent van de markt, maar kennen wel groei.

Bijna 9 op 10 installaties kosten tussen de 50.000 en 80.000 euro.

De sector blijft voortwerken, want de maatregelen van 'social distancing' kunnen er gerespecteerd worden, maar de leveranciers staan onder druk

Logistieke circuits getroffen

De sector waarschuwt de klant dus wel om dit jaar geduld uit te oefenen.

"De sector blijft voortwerken, want de maatregelen van 'social distancing' kunnen er gerespecteerd worden, maar de leveranciers staan onder druk", klinkt het. "De logistieke circuits van Spanje, Frankrijk en Italië zijn heel hard getroffen door de crisis, terwijl talrijke producten (betegeling, onderhoud,...) uit die landen komen.”

