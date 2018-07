Zwembaden mogen boerkini niet verbieden oordeelt rechter. Francken reageert: "Weg ermee" IB JV

13 juli 2018

05u20

Bron: Belga 116 In twee vonnissen heeft de Gentse rechtbank het boerkiniverbod in twee zwembaden vernietigd. Zwemmen in boerkini verbieden "vanwege de hygiëne" of "om veiligheidsredenen" is niet gerechtvaardigd, want de overheid zelf heeft wetenschappelijk bewijs ­geleverd dat zich op beide vlakken geen enkel probleem stelt, luidt het oordeel. De N-VA reageert als door een wesp gestoken op het vonnis.

Het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent mogen moslima's niet langer ver­bieden om een boerkini te dragen. De zwembaden in kwestie moeten hun reglement onmiddellijk aanpassen, zelfs als er de komende dagen hoger beroep wordt aangetekend. De moslima's die de zaak voor de rechter brachten, hebben recht op een morele schadevergoeding.



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is het daar duidelijk niet mee eens. "Boerkini's horen niet thuis in onze zwembaden", zet hij op Twitter. "Weg ermee", voegt hij er nog aan toe.

Burkini’s horen niet thuis in onze zwembaden.

Weg ermee. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Discriminatie op basis van geloof

"Moslima's die een bedekkend zwempak willen dragen uit religieuze overwegingen worden benadeeld ten opzichte van vrouwelijke zwemmers die minder bedekkende zwemkledij dragen. In geen van de aangeklaagde zwembadreglementen wordt dat onderscheid objectief en redelijk verantwoord", duidt advocaat Joos Roets in De Standaard. "Bijgevolg is er sprake van discriminatie op basis van geloof." Het is voor het eerst dat een gewone rechter zich uitspreekt over een boerkiniverbod in zwembaden.

Voor Antwerpen zal de uitspraak alvast geen gevolgen hebben, laat schepen voor Diversiteit en Inburgering Fons Duchateau weten. Groen suggereert dat N-VA de boerkini-discussie wil gebruiken als bliksemafleider voor het begrotingstekort.

Provocatie

Voor N-VA gaat het om een gevoelig thema. Nadia Sminate, voorzitster van de commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement, pleitte in het verleden zelfs voor een algemeen boerkiniverbod. "Hoeveel moslima's vragen hier eigenlijk om?" voegde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken nog toe op Twitter. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vindt de boerkini "een doelbewuste provocatie tegen de gelijkheidsgedachte".

Antwerpen is alvast niet van plan om iets te veranderen aan het reglement in de zwembaden, ook al loopt er ook in die stad een rechtszaak. "We gaan op onze beurt het gevecht aan voor de rechtbank en dringen desnoods aan op bijkomend wetgevend werk", zegt schepen Fons Duchateau (N-VA). "En dat doen we niet op basis van hygiëne of veiligheid. Want in één zaak wil ik de moslimactivistes volgen: dat zijn niet de redenen waarom we de boerkini moeten bestrijden. Wel omdat we dit vanuit onze maatschappelijke normen en waarden niet willen.

Groen vermoedt dat N-VA de discussie wil gebruiken om de aandacht af te leiden van het federale begrotingstekort. "Hoeveel keer past de N-VA deze truc nu al toe?", vraagt Brussels parlementslid Bruno De Lille op Twitter. "Spreken we af dat we er deze keer niet intrappen?"