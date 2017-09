Zwembad van Schaarbeek krijgt grondige renovatie voor 60ste verjaardag KVE

18u02

Bron: Belga 0 Beliris, de federale bouwexpert voor Brussel, is vandaag gestart met de anderhalf jaar durende renovatie van het zwembad Neptunium in Schaarbeek. Voor zijn 60ste verjaardag zal het gemeentelijk zwembad aangepast worden aan de huidige normen inzake veiligheid en hygiëne.

De lijst van werken die uitgevoerd zullen worden is lang. Naast de verschillende structurele werken, zoals het herstel van de waterdichting en de vernieuwing van de elektriciteit, zijn er verschillende ingrepen voorzien om het gebouw energiezuiniger te maken.



De indeling van het zwembad zal herzien worden en tegelijk wordt het uitgerust met een antiverdrinkingssysteem, met zowel gewone als onderwatercamera's.



Op de benedenverdieping komen gemeenschappelijke kleedkamers, op de tussenverdieping worden kleedhokjes hernieuwd en er komen afsluitbare kastjes. Verder zullen er nog nieuwe kleedkamers voor families en mindervaliden worden ingericht.



Tot slot wordt ook het interieur opgefrist en dat met respect voor de architecturale kenmerken van het gebouw. Het zwembad is een voorbeeld van de modernistische architectuur van de jaren '50. De kajuit-achtige kleedkamers, boegvormige balustrades en andere elementen typisch voor de zogenaamde pakketbootstijl blijven behouden.



De werken hebben een prijskaartje van 7,7 miljoen euro en moeten tegen de winter van 2018 afgerond zijn. Het zwembad is al gesloten sinds juli 2017.